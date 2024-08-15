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BBC

مظاهرات في الهند احتجاجًا على اغتصاب وقتل طبيبة

12:00 م الخميس 15 أغسطس 2024

الهند

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نيودلهي - (د ب أ)

خرجت النساء في كالكتا وأنحاء أخرى من الهند إلى الشوارع عند حوالي منتصف الليلة الماضية، للتعبير عن الاحتجاج على حادث الاغتصاب والقتل المروع لطبيبة شابة 31 عامًا بكلية طب ومستشفى "آر جي كار" في كالكتا.

وأفادت محطة تلفزيون"نيودلهي تي في" الإخبارية بأن الحادث هز الهند وتسبب في خروج احتجاجات على مستوى البلاد.

وفي المظاهرات التي شهدتها كليات الطب والمستشفيات بأنحاء البلاد، طالب الأطباء بتوفير الحماية لهم أثناء تقديمهم الخدمة.

وفي أثناء الاحتجاجات، قام حشد من الناس بتخريب المستشفى الذي وقع فيه حادث اغتصاب الطبيبة المتدربة وقتلها.

ومع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ولجأت إلى ضرب المحرضين بالعصي للسيطرة على الموقف.

وبدأ الاحتجاج الساعة 1155 من مساء أمس، ووصف بأنه "من أجل استقلال المرأة في منتصف ليلة الاستقلال".

وتحتفل الهند اليوم الخميس بالذكرى الـ78 للاستقلال.

الهند نيودلهي مستشفى آر جي كار كالكتا
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