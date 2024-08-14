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وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال كثّف محاولاته لتجنيد مواطنين وجمع معلومات عن المقاومة

11:42 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

وزارة الداخلية بغزة

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وكالات

قال مسؤول بوزارة الداخلية في غزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف محاولات إسقاط مواطنين فلسطينيين في التخابر لجمع معلومات عن المقاومة.

وكشف المسؤول بوزارة الداخلية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الأجهزة الأمنية أوقفت عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال ويخضعون للتحقيق.

وأوضح المسؤول الأمني الفلسطيني أن الاحتلال ينتحل أسماء جمعيات إغاثية لجمع معلومات وابتزاز مواطنين، داعيا المواطنين في مناطق القطاع المختلفة إلى الحذر من أساليب الاحتلال وخداعه.

وزارة الداخلية بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط مواطنين فلسطينيين في التخابر جمع معلومات عن المقاومة
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