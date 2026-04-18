على هامش منتدى أنطاليا.. وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

كتب : أسماء البتاكوشي

04:15 م 18/04/2026

على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تبادل الجانبان الرؤى والتقييمات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان ولبنان، وليبيا، ومنطقة القرن الأفريقي.حسبما قالت الخارجية في بيانها.

