السعودية تحذر من استمرار الانتهاكات للوضع التاريخي لمدينة القدس

الرياض - (د ب أ)

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، من استمرار الانتهاكات للوضع التاريخي لمدينة القدس، خاصة بعد اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى".

وتؤكد المملكة أهمية احترام المقدسات الدينية، وتجدد التحذير من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي، والوضع التاريخي لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصاً في ظل الكارثة التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق"، مجددةً "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان قد دخل أكثر من ألفي إسرائيلي، باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وأدوا الصلوات بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، الأمر الذي وصفه مسؤول في الأوقاف الإسلامية بأنه استفزازي.