ولي العهد السعودي ورئيس جنوب إفريقيا يبحثان تطوير العلاقات

الرياض- (د ب أ)

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بـ سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بحثا خلاله تطوير العلاقات.

وأثناء الاتصال جدّد ولي العهد تهنئته للرئيس سيريل رامافوسا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الاثنين.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





