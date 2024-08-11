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جالانت: إيران وحزب الله يهددون بإيذائنا بطرق لم يفعلوها في الماضي

05:09 م الأحد 11 أغسطس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الأعداء من إيران وحزب الله يهددون بإيذاء إسرائيل بطرق لم يفعلوها في الماضي.

وأشار جالانت إلى أنه يأمل في ألا توسع إيران وحزب الله الحرب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن واشنطن أبلغت إسرائيل أن الوقت قد حان لاتفاق لوقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية.

من جانبه، قال القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني، إن هدف إيران من الدفاع عن نفسها حماية سيادتها ومنع إسرائيل من فتح حرب إقليمية، موضحا أن "إفلات الكيان الصهيوني من العقاب جعله أكثر جرأة على ارتكاب جرائمه".

يوآف جالانت إيران حزب الله إسرائيل
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