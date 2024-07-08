السوداني يبحث مع السفير التركي الخروقات الأمنية شمالي العراق

بغداد - (د ب أ)

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع سفير تركيا الجديد في العراق إجراءات التنسيق الأمني المشترك والخروقات في المناطق الحدودية بإقليم كردستان.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن السوداني وسفير تركيا الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان شددا على الحفاظ على "سيادة العراق وأراضيه ومنع أي خروقات" .

ووفق البيان، تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البنّاء من أجل تفعيل ما تمّ الإتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في أبريل الماضي، التي أثمرت توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من 20 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، والتأكيد على الإسراع في تنفيذها، وكذلك التطرق إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق بشأنه في ما يخصّ ملف المياه.

وتشهد المناطق الحدودية العراقية التركية في محافظة دهوك بإقليم كردستان عمليات متواصلة للقوات المسلحة التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي التي تتحصن داخل المناطق العراقية شمالي البلاد.