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نصر الله للرئيس الإيراني الجديد: نتطلع إلى إيران "كسند قوي ودائم"

10:12 م السبت 06 يوليه 2024

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

هنأ الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الرئيس المنتخب لإيران مسعود بزشكيان، في رسالة وجهها له اليوم السبت، مؤكدا على تطلعه لـ"الجمهورية الإسلامية في إيران كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين".

وقال نصر الله في رسالته "إننا في حزب الله وفي جميع حركات المقاومة في المنطقة، وكجزء من شعوبها التي تخوض منذ سنوات طويلة مواجهة مفتوحة مع قوى الاحتلال الصهيوني ومشروع الهيمنة الأمريكية، إننا دائماً نتطلع الى الجمهورية الإسلامية في إيران كسندٍ قويّ وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين".

وتابع نصر الله "إننا مع سيادتكم، سنواصل هذا الطريق إن شاء الله تعالى حتى تحقيق النصر النهائي، والذي ستكون ركيزته الأساسية إيران الإسلامية القوية والعزيزة والمقتدرة".

وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت أمس الجمعة قد أسفرت عن فوز مسعود بزشكيان خلفا للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.

حسن نصر الله حزب الله إيران رئاسة إيران مسعود بزشكيان
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