100 درجة فهرنهايت.. باريس تستعد لاستقبال أشد الليالي سخونة منذ 5 سنوات

باريس - (د ب أ)

تستعد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء لاستقبال أعلى درجة حرارة، والتي يتوقع أن تصل إلى 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) وهي الأكثر سخونة منذ عام 2022 ، في حين سيجلب المساء القليل من الراحة إلى المدينة الأولمبية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس) وبيانات خدمة الطقس الدولية، اليوم الثلاثاء، القول إنه بحلول صباح الأربعاء ، ستنخفض درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية فقط ، مما يعطي العاصمة الفرنسية أكثر لياليها سخونة منذ خمس سنوات .

وقالت بلومبرج إن غالبية البلاد ستشهد تحذيرات الحرارة باللونين الأصفر أو البرتقالي، فيما سجلت بلدة مينتون الواقعة قرب موناكو ما لا يقل عن 28 درجة مئوية في الليلة الماضية.

يشار إلى أن أول موجة حر تشهدها فرنسا هذا الصيف جاءت بسبب انتشار الهواء الساخن القادم شمالا من إسبانيا ، حيث من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.