يتيح لحامله دخول 195 دولة.. ما هو أقوى جواز سفر في العالم؟

وكالات

تصدرت سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2024، حيث يتيح جواز السفر السنغافوري لحامليه دخول 195 دولة بدون تأشيرة، وفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر.

وتراجعت إلى المركز الثاني عدة دول أوروبية كانت تتقاسم الصدارة في بداية العام. وأبرز هذه الدول هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا، حيثً توفر لحاملي جوازاتها دخول 192 دولة بدون تأشيرة.

كما تراجعت المملكة المتحدة، إلى المرتبة الرابعة، حيث انخفض عدد الوجهات التي يمكن دخولها بدون تأشيرة إلى 190 بلدا.

وحسب التصنيف، احتلت الولايات المتحدة المركز الثامن بعد أن كانت في الصدارة قبل عقد من الزمن.

في حين احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة، محققة قفزة كبيرة بإضافة 152 بلدا جديدا إلى قائمة الوجهات التي لا تحتاج لتأشيرة منذ بدء المؤشر.