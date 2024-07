أولمبياد باريس.. كيف حوّل المنظمون كوريا الجنوبية إلى عدوّتها الشمالية؟

وكالات

تقدم منظمة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، اعتذارا شديدا للبعثة الكورية الجنوبية المشاركة في الأولمبياد.

وبينما يلوح أعضاء البعثة الكورية الجنوبية بعلم بلادهم على متن قارب يبحر في نهر السين، تم تقديمهم باللغتين الإنجليزية والفرنسية على أنهم "كوريا الشمالية".

وما أن أظهرت العلامة الزرقاء على قارب الفريق الكوري الجنوبي الاسم الصحيح لدولتهم، أسرعت المعلنون عن تعديل خطئهم.

لكن سرعان ما اعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية في منشور باللغة الكورية عبر منصة "إكس"، قائلة: "نقدم اعتذارنا الشديد عن خطأنا بتقديم الفريق الكوري خلال حفل الافتتاح".

An error occurred in our broadcast when introducing the team of the National Olympic Committee (NOC) of the Republic of Korea during the Opening Ceremony, we apologise sincerely. pic.twitter.com/LfUPLrtaYv