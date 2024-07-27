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BBC

تصريحات مسرّبة.. ترامب ونتنياهو يناقشان احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة

07:35 م السبت 27 يوليه 2024

ترامب وبنيامين نتنياهو

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وكالات

أثار مقطع فيديو مُسرب للرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، جدلا واسعا على بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوه.

وجاء تصريحات تراب كجزء من لقاء جمعه برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاجو، أمس الجمعة.

وقال ترامب في المقطع المتداول: "إذا فزت سيكون الأمر بسيطا جدا، سأحل الأمور سريعا، وإلا. فإن الأمر سينتهي بحروب كبيرة في الشرق الأوسط وربما حرب عالمية ثالثة".
وأضاف ترامب: "إننا أقرب من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، إلى حرب عالمية ثالثة؛ لأن من يديرون بلدن أشخاص غير كفؤين".

وكان ترامب استقبل نتنياهو وزوجته، أمس الجمعة، في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، وقال خلال اللقاء، إن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس لم تحترم إسرائيل خلال حديثها للصحفيين بعد اجتماعها بنتنياهو الخميس.

وأوضح ترامب في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أن تصريحات هاريس "افتقرت إلى الاحترام"، مؤكدا أنها "لم تكن لطيفة بشأن إسرائيل.. حقيقة لا أعرف كيف من الممكن لشخص يهودي أن يصوت لصالحها، لكن هذا قرارهم في النهاية".

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو حرب عالمية ثالثة
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