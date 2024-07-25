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البيت الأبيض: مفاوضات الأسرى في مراحلها النهائية وهناك قضايا تحتاج لحل

11:53 ص الخميس 25 يوليه 2024

جو بايدن

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وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن مفاوضات صفقة الأسرى في مراحلها النهائية ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل.

وأشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الرئيس جو بايدن سيبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بأنه ليس هناك وقت لإضاعته في التوصل لاتفاق ووقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز ومستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط قد يزوران المنطقة الأسبوع المقبل.

وتتواصل جهود الوساطة المشتركة من جانب قطر ومصر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقطاع.


البيت الأبيض مفاوضات الأسرى صفقة الأسرى جو بايدن الاحتلال الإسرائيلي
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