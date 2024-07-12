الكرملين: بوتين لم يرسل أي رسائل لترامب عبر أوربان

موسكو- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرسل أي رسائل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقال بيسكوف "لم يبلغ أوربان بوتين بخططه لعقد لقاء مع ترامب، ولم يرسل بوتين أي رسائل لترامب، سواء مكتوبة أو شفهية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وقام أوربان بزيارة إلى موسكو في 5 تموز/يوليو الجاري، وعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، ناقشا خلاله سبل حل الصراع في أوكرانيا والبدء في محادثات السلام.

وأثارت زيارته إلى موسكو، بشكل خاص، التي جاءت في الوقت الذي تولت فيه المجر الرئاسة الدورية للتكتل، التي تستمر ستة أشهر، في يوليو، غضب حلفاء أوربان في الاتحاد الأوروبي والناتو.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، ينس ستولتنبرج قد صرح "بالطبع، فيكتور أوربان لا يمثل الناتو، في تلك الاجتماعات. إنه يمثل بلاده".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي "بأي شكل".