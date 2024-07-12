بايدن يشير إلى إحراز تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية "تحرز تقدما".

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في واشنطن إن "الاتجاه إيجابي"، مضيفا أن "إطار العمل تم الاتفاق عليه الآن بين كل من إسرائيل وحماس".

وأضاف أن الأمر يتعلق الآن بالعمل على التفاصيل، موضحًا أن هذه قضايا صعبة ومعقدة، ولا تزال هناك فجوات يجب سدها.

وقال بايدن "لدينا فرصة الآن، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، علي فقط أن أواصل التحرك للتأكد من أننا ننجز أكبر قدر ممكن من العمل من أجل وقف إطلاق النار".

وأحيت إسرائيل وحماس المحادثات غير المباشرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى في غزة الأسبوع الماضي.

وتركز المفاوضات، التي تجري بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، على خطة من ثلاث مراحل وضعها بايدن في مايو الماضي. وينص الاتفاق على تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، فضلا عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في صراع غزة.

يشار إلى أن المحادثات كانت متوقفة منذ أسابيع، مع إصرار حماس على أن تنهي إسرائيل الحرب في غزة مقابل الإفراج عن حوالي 120 محتجزا إسرائيليا ما زالوا لديها، في حين ترغب إسرائيل في الإبقاء على خيار التدخل العسكري في غزة حتى بعد إطلاق كل المحتجزين المتبقين.

لكن حركة حماس الفلسطينية أبدت مؤخرا درجة من المرونة وأرسلت إلى إسرائيل اقتراحا جديدا الأسبوع الماضي.