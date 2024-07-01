تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.. هل بكين في حالة حرب غير معلنة؟

واشنطن - (د ب أ)

تصاعدت التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي في السنوات الأخيرة بفعل الأنشطة البحرية الصينية، مما أثار تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الصين في حالة حرب غير معلنة في هذه المنطقة المتنازع عليها. وتبنت الصين سياسة توسعية تجاه بحر الصين الجنوبي، وتقول إن لديها حقوقا تاريخية تشمل معظم المياه والمناطق البحرية الممتدة من سواحلها. وأدى ذلك إلى تصعيد التوترات مع دول جنوب شرق آسيا التي تدعي حقوقا مشابهة.

وتستخدم الصين خفر السواحل والبحرية كأدوات لفرض سيطرتها على المنطقة، ما أدى إلى حوادث اصطدام وتصاعد التوترات مع دول في المنطقة.

وتثير هذه السياسة والتكتيكات البحرية للصين تساؤلات كبيرة حول دوافعها وأهدافها في المنطقة، وتجعل الدول المعنية تبحث عن استراتيجيات للرد على هذا التحدي الأمني والاستراتيجي.

ويقول الخبير الاستراتيجي جيمس هولمز في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إنه لا جدال في أن سلوك الصين عدواني، وهذا له تداعيات على أولئك الذين يقاومون تجاوزاتها. وفي 19 يونيو، وثقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ما وصفته بأنه أحدث سلسلة من المواجهات بين القوات البحرية الصينية، وخاصة خفر السواحل الصيني، وخفر السواحل والبحرية الفلبينية. وقامت زوارق دوريات خفر السواحل الصيني باعتراض السفن الفلبينية التي تحاول تسليم الإمدادات إلى "شعاب توماس الثانية"، حيث يحتل الجنود الهيكل المهجور لـ"سييرا مادري" لتأكيد مطالبة مانيلا بهذه المنطقة المتنازع عليها.

وتحولت المواجهة إلى مشهد قبيح. وأفاد الجنرال روميو براونر، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفلبينية، بأن السفن الصينية صدمت نظيراتها الفلبينية، مما تسبب في فقدان أحد البحارة الفلبينيين لإبهامه. ويعتبر الصدم جزءا من تكتيكات الصين منذ فترة طويلة. لكن هذه المرة، أظهر رجال خفر السواحل الصينيون أيضا أسلحة ذات شفرات مثل السيوف والسكاكين والرماح. ووفقا لبراونر، فقد صعدوا على متن السفن الفلبينية واستولوا على أسلحة وممتلكات أخرى. وانتقد خفر السواحل الصين بتهمة "القرصنة"، مضيفا أنه "ليس لديهم أي حق أو سلطة قانونية لاختطاف عملياتنا وتدمير السفن الفلبينية التي تعمل ضمن منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

ويقول هولمز إن الواقع أسوأ مما يذكره الجنرال براونر. فالقراصنة هم بحارة خاصون يهاجمون السفن من أجل مكاسب خاصة. وخفر السواحل الصيني هو وكالة عامة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، بمعنى آخر، هو أداة للدولة الصينية يستخدم أساليب يفضلها القراصنة منذ القدم، ضد السفن من دولة مجاورة. ويضيف أن "اللصوصية هي السياسة الخارجية الصينية قيد التنفيذ".

ويقول إنه من ناحية، قدمت بكين لنا جميعا خدمة. لقد صنف مراقبو الصين، استراتيجية الصين البحرية في بحر الصين الجنوبي على أنها تعمل في "المنطقة الرمادية" دون الوصول إلى القتال المفتوح. وهذا الغموض يجعل من الصعب على معارضي الصين اتخاذ تدابير مضادة، فإذا قمت بالرد بقوة على العدوان، فإنك تبدو كالمعتدي. ولكن المنطقة الرمادية في جنوب شرق آسيا بالكاد تبقى رمادية. ويتجه الوضع إلى وضوح الأبيض وأسود بسبب تكتيكات الصين المهيمنة.

ومع ذلك، فإن هذا لا يحسم مسألة ما إذا كانت الصين في حالة حرب. ويقول هولمز: دعونا نستشير الكتابات الاستراتيجية للحصول على المشورة. ففي عمله الأساسي "عن الحرب"، يعرف الكاتب العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز الحرب بأنها "عمل من أعمال القوة لإجبار عدونا على فعل إرادتنا".

ويضيف هولمز أنه من الصعب أن نجد الأمر مقبولا إذا جادلنا بأن الصين لا تستخدم القوة لإجبار الآخرين على الانصياع لمطالبها في جنوب شرق آسيا. والصدم والصعود على متن السفن، وهما تكتيكاتها المفضلة، كانا تكتيكين معروفين في الحروب البحرية لعدة قرون. وفي هذا العصر من الذخيرة الموجهة بدقة، لا يحب الكثير من قادة البحرية الاصطدام بسفينة العدو. ويفضلون القتال من مسافة بعيدة. ولكن سفنا قد اصطدمت ببعضها في ظروف قصوى، في وقت الحرب، في الذاكرة الحية. وهذا ليس أثرا من الماضي.

وفي الواقع، فإن الحرب من خلال تصورات القوة النسبية والعزيمة هي ما يدور حوله الردع والإكراه في وقت السلم. ويتجنب المنافس العقلاني القيام بأفعال قد تحذر الخصم من أنها ستؤدي إلى مخاطر أو تكاليف غير مقبولة. أو يصدر الخصم تهديدا مخيفا يجبر القيادة على القيام بشيء تفضل عدم القيام به. وهذه هي لعبة الصين في بحر الصين الجنوبي. إنها تتفوق على أي منافس منفرد وبالتالي يمكنها أن تأمل في إخضاع جيرانها واحدا تلو الآخر دون المجازفة بمعركة كبيرة.

والنزعة الحربية تتخلل كل ما يفعله الحزب الحاكم في الصين في وقت السلم وفي وقت الحرب على حد سواء. لهذا السبب يتحدث المعلقون الصينيون عن شن "حرب بلا دخان البنادق"، وغيرها من الشعارات الجذابة، في مياه آسيا. بهذا المعنى، من المؤكد أنه من الدقة أن نستنتج أن الصين ترى نفسها في حالة حرب. وهي في حالة حرب على مدار الساعة وطوال أيام السنة.

ويدعو هولمز إلى التفكير في التفاوتات مع المنافسين الذين يرغبون بشدة في عدم الدخول في حرب مع الصين، مثل الفلبين أو حليفتها، الولايات المتحدة.

والهدف النهائي لأي تمرد - بحكم تعريف أنه الطرف الأضعف - هو التوقف عن كونه تمردا. وهذا يتطلب استراتيجية الصبر. يقوم التمرد الماوي بأشياء دفاعية استراتيجية بينما يبقى متفوقا على القوات المضادة للتمرد. ويضايق جيش السلطة الحالية على الهامش، ويضعف القوات المعادية بينما يجمع الموارد والقوى البشرية. وإذا نجحت الجهود الدفاعية، يحقق التمرد فترة من التكافؤ الاستراتيجي مع السلطة الحاكمة. وتبدأ الحرب في أخذ طابع هجومي. ويسمح النجاح المستمر للمتمردين بالانتقال إلى هجوم مضاد تقليدي والفوز بانتصار حاسم في ساحة المعركة.

ويقول هولمز إن الضعفاء يجعلون أنفسهم أقوياء وينتصرون.

ويختم بالقول إن السلوك العدواني للقوات البحرية الصينية في الآونة الأخيرة يمكن أن يكون إشارة إلى أن الكبار في الحزب الشيوعي الصيني قد قرروا أن الوقت قد حان للانتقال إلى الهجوم. وتوازن القوى لصالحهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن خفر السواحل الصيني والخدمات البحرية الأخرى سيطلقون المزيد والمزيد من التكتيكات المتسلطة. وهم بالفعل يحومون عند حافة السلام والحرب. ويمكنهم الاستفادة من تفوقهم. وفي هذه الحالة، من الواجب على دول جنوب شرق آسيا وحلفائها وشركائها خارج المنطقة أن يدركوا أن العقلية الحربية تسيطر في الصين وأن يفكروا في ما هم مستعدون لفعله في حال تصعيد بكين. وعدم التحرك يجلب الهزيمة والكوارث.