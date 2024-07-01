نتنياهو يطالب بفتح تحقيق فوري في مسألة الإفراج عن أسرى من غزة

(وكالات)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن قرار إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين جاء بعد مناقشات بالمحكمة العليا الإسرائيلية عقب تقديم التماس ضد احتجاز الأسرى الفلسطينيين داخل معسكر سديه تيمان.

وصرح المكتب، أن نتنياهو طالب بفتح تحقيق فوري في مسألة هوية الأسرى الذين تم الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن هوية الأسرى المفرج عنهم كان ينبغي أن يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية.

وجاء ذلك عقب الإفراج في وقت سابق اليوم، عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية رفقة عدد من الأسرى بعد مدة اعتقال استمرت لأكثر من 7 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو سلمية عقب إجلائه بشكل قسري من مجمع الشفاء أثناء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي له في نوفمبر الماضي.