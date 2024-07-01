إعلان

BBC

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

11:44 ص الإثنين 01 يوليه 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

الجيزة الخدمات المرورية دراجة نارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

إعلان

إعلان

* رسميا.. عودة العمل بتخفيف أحمال الكهرباء ساعتين فقط من اليوم
* مصدر رسمي: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لهذا السبب -تفاصيل