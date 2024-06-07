إعلان

BBC

بايدن يستبعد العفو عن نجله هانتر حال إدانته في تهم جنائية

12:09 م الجمعة 07 يونيو 2024

بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية وإنه سيحترم الحكم.

كان بايدن يتحدث عن قضية قانونية تهدد بأن تلقي بظلالها على محاولته لإعادة انتخابه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأجاب بايدن بـ "نعم" في مقابلة مع مقدم برامج بقناة "إيه بي سي" عندما سأله عما إذا كان سيحترم الحكم، وعما إذا كان قد استبعد العفو عن هانتر بايدن.

ويواجه هانتر بايدن تهما تتعلق بأسلحة نارية على خلفية مزاعم بشرائه مسدسا بصورة غير شرعية في 2018، خلال إدمانه المخدرات حيث كذب عندما أجاب بـ "لا" على سؤال عما إذا كان متعاطيا غير مصرح له أو مدمنا لمادة محظورة.

بايدن الرئيس الأمريكي بايدن يستبعد العفو عن نجله ترامب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء جدد لمجلس الأمن

إعلان

إعلان

* سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات
41 في الظل بهذه المناطق.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة
مجدي الجلاد تعليقاً على "لجان الإخوان": "سيبونا في حالنا وأنا بختلف مع الحكومة من جوة مصر"