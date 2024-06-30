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BBC

على الهواء مباشرة.. قسّ لبناني يطالب مذيعة "بإظهار قليل من الحشمة" (فيديو)

06:19 م الأحد 30 يونيو 2024

رهف عبد الله

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وكالات

طالب قس، مذيعة بقناة "إل بي سي" اللبنانية، بإظهار "بعض الحشمة"، مشيرا إلى أن طلبه لا يعتمد على رأيه الشخصي ولكن "رأي الخالق". وجاءت مطالبة القس اللبناني الخوري غسان للمذيعة، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج على القناة اللبنانية.

كذلك طالب غسان، المذيعات والنساء اللاتي يظهرن على الشاشات بالاحتشام، مراعاة الأسر بالمنازل والمشاهدين الذين يتابعون برامجهم. من جانبها، قالت المذيعة اللبنانية، أنها تشكر رأي رجل الدين وتحترمه قبل أن يقاطعها ليقول إن "هذا ليس رأيي.. ابحثي بالموضوع، هذا رأي الخالق".

رهف عبد الله الخوري غسان مذيعة lbc
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