بسبب حركة غير مفهومة.. نشطاء يسخرون من بايدن خلال زيارته لأحد المطاعم

وكالات

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية واسعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته خلال زيارته لأحد المطاعم بعد يوم من مناظرته مع منافسه دونالد ترامب.

وظهر الرئيس الأمريكي خلال الفيديو، وهو يمازح المتواجدين بالمطعم أثناء دخوله، مؤديا حركة غريبة غير مفهومة، غير أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا في تفسيرها.

فقد قال البعض أن بايدن يقوم بتمرين "السكوات أو القرفصاء (وهو تمرين يستخدم لتقوية العضلات في الجزء السفلي من الجسم)"، فيما زعم آخرون أن بايدن سعى للانحناء لإظهار لياقته البدنية رغم سنّه المتقدم والذي يعتبر نقطة محورية في النقاشات حول أهلية بايدن من عدمها.

وبالرغم من الضحكات والابتسامات المرسلة التي انتشرت فور دخوله وزوجته جيل بايدن إلى مطعم "وافلز" في أتلانتا بولاية جورجيا، انتقد متابعون تصرف الرئيس وطالبوه بالاستقالة.

من جانبه، شارك باين في حسابه الشخصي على منصة "إكس"، مقطع فيدو معلقا عليه بأنه يتطلع إلى زيارته المقبلة إلى المطعم.

وخلال زيارة بايدن إلى المطعم، التقط مناصروه صور تذكارية مع الرئيس الأمريكي وأخبروه بأن "لديك الدعم من جهتنا".

وتشدد وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء الرئيس بايدن خلال المناظرة مع سلفه ترامب، كان ضعيفا.

وبدا بايدن خلال المناظرة متلعثما وشارد الذهن، غير منسق الأفكار، كما التقطته كاميرات التصوير أثناء قيام زوجته بمساعدته على نزول الدرج.

واختلف الخبراء حول مستقبل بايدن السياسي، إذ رأى بعضهم أنه سيستمر في حملته الانتخابية، بينما يفسر آخرون غضب الديمقراطيين من المناظرة التي وصفوها بأنها "مخيبة للآمال" بأنه شرارة قد تعزل بايدن، وكذا طرح مرشحين جدد قادرين على خوض المنافسة أمام الخصم الجمهوري دونالد ترامب.

Biden SQUATS as he walks through the door of a Waffle House in Atlanta. pic.twitter.com/U5PcLgvqrE

— Oli London (@OliLondonTV) June 29, 2024