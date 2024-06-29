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قطر تدين قرار إسرائيل بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

10:38 م السبت 29 يونيو 2024

التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

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الدوحة - (د ب أ)

أدانت قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، فضلا عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقا أمام الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل، مشددة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الضفة الغربية الاستيطان قطر الاحتلال الإسرائيلي
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