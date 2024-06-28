إسرائيل: منعنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل المجلس الأوروبي

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب منعت صدور قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع المجلس الأوروبي.

وأضاف وزير الخارجية: "نجاحنا في منع صدور القرار جاء بفضل التعاون والجهود المشتركة ودعم أصدقائنا الأوروبيين"، مشيرا إلى أننا سنواصل العمل لتزويد إسرائيل بقبة حديدية دبلوماسية حتى نستعيد الأسرى ونقضي على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية.