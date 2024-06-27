الاتحاد الأوروبي يدين الانقلاب العسكري في بوليفيا ويعتبره محاولة لخرق النظام الدستوري

وكالات

أعرب ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الأربعاء، عن إدانة الاتحاد الأوروبي أي محاولة لخرق النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيا.

ودعا رئيس دولة هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى إدانة الانقلاب "الإجرامي" في بوليفيا.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شهود، اليوم الأربعاء، إن دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى.

وأشار جنرال عسكري في بوليفيا، إلى أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مؤكدا أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرس قائدا للجيش.

واقتحمت مدرعات عسكرية وجنود من الجيش، القصر الرئاسي، في ظل اتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس.

وأوضح قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا، أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشددا على أن الجيش لا يعترف بالرئيس الحالي للبلاد كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وقد أدان الرئيس البوليفي لويس آرس، اليوم الأربعاء، التحركات "غير الشرعية" لبعض وحدات الجيش داعيا لاحترام الديمقراطية.