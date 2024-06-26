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BBC

البيت الأبيض: سوليفان أثار أهمية خفض التوترات بالضفة خلال لقائه جالانت

08:47 م الأربعاء 26 يونيو 2024

جون كيربي

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وكالات

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثار أهمية خفض التوترات في الضفة الغربية خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأشار كيربي إلى أن سوليفان ناقش مع جالانت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، موضحا أن جالانت أكد مجددا دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار.

وذكر كيربي أن سوليفان وجالانت ناقشا الجهود الأمريكية لدعم خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي للأعمال العدائية المستمرة في لبنان.

وأوضح أن سوليفان أكد التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها عسكريا ومواجهة خصومها المدعومين من إيران.

كذلك لفت إلى أن سوليفان وجالانت ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة والحاجة إلى زيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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