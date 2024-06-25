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إعلام عبري: الجنائية الدولية ستصدر مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت قريبًا

11:42 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

المحكمة الجنائية الدولية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاع يوآف جالانت خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت القناة 13 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم توصيات للمستوى السياسي بهدف تقليل الأضرار على إسرائيل وذلك استباقا لحكم المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن التوصيات التي قدمها الجيش للمستوى السياسي تشمل إنشاء مستشفيات وفتح معابر إضافية تسمح بوصول المساعدات للسكان في غزة.

وأكدت القناة العبرية أن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يجري العديد من المناقشات بشأنها.

وكشفت أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية الإسرائيلية يعقدون حاليا مناقشات بشأن الجنائية الدولية.

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