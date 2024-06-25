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BBC

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تستأنف اجتماعًا مع إسرائيل أُلغي بسبب تصريحات نتنياهو

11:26 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستستأنف عقد اجتماع مع إسرائيل أُلغي بسبب تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن شحنة السلاح.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن إدارة بايدن وافقت على استئناف الاجتماع الملغى بعد طلبات متكررة من الجانب الإسرائيلي.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا، إن البيت الأبيض ألغى اجتماعا مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، في أعقاب الفيديو الذي نشره نتنياهو، يزعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب مساعدات عسكرية عن إسرائيل.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي واشنطن
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