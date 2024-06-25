مسؤول أمريكي: العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل أزمة صحية عامة

واشنطن - (د ب أ)

أعلن مسؤول صحي أمريكي كبير أن العنف باستخدام الأسلحة النارية في البلاد يمثل أزمة صحية عامة.

وقال فيفيك مورثي كبير أطباء الجراحة بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء "العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل أزمة صحية عامة في أمريكا ويمثل تهديدا خطيرا لصحة ورفاهية بلدنا".

وتشير إحصاءات السلطات الصحية الأمريكية إلى أن حوالي 50 ألف شخص يموتون في الولايات المتحدة سنويا بسبب إصابات متعلقة بالأسلحة النارية سواء كانت يلحقونها بأنفسهم أو يتسبب فيها آخرون.

وأصبحت الإصابات الناجمة عن الأسلحة النارية الآن السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين الأطفال والشباب.

ويوصي مورثي بمجموعة من التدابير لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك توفير المزيد من الأموال للأبحاث وتطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن شراء وتخزين الأسلحة.