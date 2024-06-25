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BBC

سيناتورة أمريكية تندد بقصف قوات كييف مدينة بالقرم بصواريخ عنقودية

12:38 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

قصف قوات كييف

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وكالات

أدانت عضو الكونجرس الأمريكي مارجوري تيلور جرين، قصف قوات كييف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، إذ قالت: تخيّلوا قصف روسيا شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة.

وأضافت خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "لا يجوز أن يحدث ذلك، تخيلوا أن روسيا تقصف شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة عبر الأقمار الصناعية".

وأكدت أن الحدود الوحيدة التي يجب أن يحميها العسكريون الأمريكيون هي حدود الولايات المتحدة نفسها.

وأطلقت قوات كييف الليلة الماضية 5 صواريخ "أتاكمس" أمريكية برؤوس عنقودية على مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية.

وتمكنت الدفاعات الروسية من إسقاط 4 منها، فيما أدت شظايا تدمير صاروخ فوق المدينة إلى مصرع 4 أشخاص بمن فيهم طفلان وإصابة 151 آخرين.

قصف قوات كييف مدينة بالقرم صواريخ عنقودية
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