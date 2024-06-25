سيناتورة أمريكية تندد بقصف قوات كييف مدينة بالقرم بصواريخ عنقودية

وكالات

أدانت عضو الكونجرس الأمريكي مارجوري تيلور جرين، قصف قوات كييف مدينة سيفاستوبول في القرم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، إذ قالت: تخيّلوا قصف روسيا شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة.

وأضافت خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "لا يجوز أن يحدث ذلك، تخيلوا أن روسيا تقصف شاطئ فلوريدا بصواريخ عنقودية موجهة عبر الأقمار الصناعية".

This should not be happening.



Imagine if Russia using a Russian satellite, fired cluster munitions on a Florida beach.



The only border our American military should be defending is our own border and the constitution mandates the federal government to defend the states. https://t.co/uTWTDrTAOy — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 23, 2024

وأكدت أن الحدود الوحيدة التي يجب أن يحميها العسكريون الأمريكيون هي حدود الولايات المتحدة نفسها.

وأطلقت قوات كييف الليلة الماضية 5 صواريخ "أتاكمس" أمريكية برؤوس عنقودية على مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية.

وتمكنت الدفاعات الروسية من إسقاط 4 منها، فيما أدت شظايا تدمير صاروخ فوق المدينة إلى مصرع 4 أشخاص بمن فيهم طفلان وإصابة 151 آخرين.