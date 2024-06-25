خامنئي يحث الإيرانيين على اختيار الشخص الأصلح في الانتخابات الرئاسية

طهران - (د ب ا)

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله العظمى علي خامنئي،اليوم الثلاثاء على ضرورة المشاركة القصوى في الانتخابات المقبلة، وانتخاب الشخص الأصلح.

جاء ذلك خلال لقاء خامنئي مع مجموعة من أطياف المجتمع الايراني بمناسبة عيد الغدير، الذى يحتفل به الشيعة في 18 ذى الحجة كل عام هجري.

ووفق ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية اليوم، قال خامنئى:"إن هذه الانتخابات إذا ما اقترنت بمشاركة شعبية واسعة فإن ذلك يدل على رفعة الجمهورية الإسلامية" وأضاف "الانتخابات هي ساحة تنتصر فيها إيران على أعدائها بالمشاركة الشعبية الواسعة".

وقال: إن "الأصلح الواجب انتخابه هو من يتبع أسس ونهج الثورة الإسلامية".

وأضاف"بعض السياسيين يتصورون أنه يجب الارتباط بالدول العالمية الكبرى، ويرون أنه لا يمكن التقدم من دون هذه العلاقة ولكنه قال:"لا تربطوا ولا تدعوا أبصاركم معلقة بالخارج".

وتابع أنه"بالرغم من وجود الأعداء فإن الجمهورية الإسلامية قادرة على التقدم من دون الاتكال على الأجانب".

وأشارت تسنيم إلى الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة المقبل، وسط تواصل الحملات الدعائية التي ركزت على المشاركة في الانتخابات وحلحلة مشاكل البلاد وأهمها الاقتصادية، بالاضافة الى القضايا الاقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.