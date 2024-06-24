إعلان

BBC

إعلام روسي: حريق مركز أبحاث قرب موسكو وأنباء عن أشخاص محاصرين

05:37 م الإثنين 24 يونيو 2024

حريق مركز أبحاث قرب موسكو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قالت وسائل إعلام روسية، إن حريقًا نشب في مركز أبحاث قرب موسكو على مساحة 4 آلاف كلم مربع.

واندلع حريق في أراضي معهد بلاتان للأبحاث (SRI) في مدينة فريازينو بالقرب من موسكو، ويجري إخلاء المبنى، بحسب ما قالته قنوات التليجرام "112" و "بازة".

وبحسب القنوات الروسية، وقع الحريق في المبنى الرئيسي لمعهد الأبحاث، وامتد الحريق إلى عدة طوابق.

ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى الأشخاص الذين بقوا داخل المعهد، الذين يحاولوا كسر النوافذ ويلوحون بأذرعهم ويطلبون المساعدة، بسبب تقص الأكسجين.

وحوصر 7 أشخاص في الطابق السابع من المعهد، بينما نقلت قناة "112" عن مصدر قوله، إن نحو 9 أشخاص محاصرين في الطابق الثامن، فضلا عن إنقاذ موظف في معهد أبحاث.

واشتعلت النيران في أربعة طوابق - من الخامس إلى الثامن.

وذكرت قناة برقية "احذر موسكو" أن الحريق اندلع في وسط المبنى.

وكتب حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، تعليقًا على الوضع، في قناته، أن الحريق اجتاح الطوابق من الخامس إلى السابع، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء شخص واحد.

موسكو حريق مركز أبحاث اخماد حريق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة بغزة: 25 ألف مريض حرموا من العلاج بالخارج بعد إحراق معبر رفح

إعلان

إعلان

* "الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك
* مصدر لمصراوي: تم إبلاغ لاعبي الزمالك بإلغاء معسكر مباراة الأهلي
* تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال ٤ ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع