إعلام روسي: حريق مركز أبحاث قرب موسكو وأنباء عن أشخاص محاصرين

وكالات

قالت وسائل إعلام روسية، إن حريقًا نشب في مركز أبحاث قرب موسكو على مساحة 4 آلاف كلم مربع.

واندلع حريق في أراضي معهد بلاتان للأبحاث (SRI) في مدينة فريازينو بالقرب من موسكو، ويجري إخلاء المبنى، بحسب ما قالته قنوات التليجرام "112" و "بازة".

وبحسب القنوات الروسية، وقع الحريق في المبنى الرئيسي لمعهد الأبحاث، وامتد الحريق إلى عدة طوابق.

ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى الأشخاص الذين بقوا داخل المعهد، الذين يحاولوا كسر النوافذ ويلوحون بأذرعهم ويطلبون المساعدة، بسبب تقص الأكسجين.

وحوصر 7 أشخاص في الطابق السابع من المعهد، بينما نقلت قناة "112" عن مصدر قوله، إن نحو 9 أشخاص محاصرين في الطابق الثامن، فضلا عن إنقاذ موظف في معهد أبحاث.

واشتعلت النيران في أربعة طوابق - من الخامس إلى الثامن.





Пожар в НИИ «Платан», Фрязино. Занимается электроникой, РЭБ. Внутри здания работники выбивают окна, машут руками, просят о помощи. Огонь уже разошёлся на несколько этажей



Кто там ржал над возможностью украинский диверсий? Это одна из многочисленных удачных. Давайте вместе поржём pic.twitter.com/oNGhdxZJYD — Злой 👉 ☮️ (@abtohton) June 24, 2024

وذكرت قناة برقية "احذر موسكو" أن الحريق اندلع في وسط المبنى.

وكتب حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، تعليقًا على الوضع، في قناته، أن الحريق اجتاح الطوابق من الخامس إلى السابع، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء شخص واحد.