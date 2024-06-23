رئيس لجنة الأمن بالكنيست الإسرائيلي: الحرب مع حزب الله لن تكون نزهة

(وكالات)

طالب رئيس لجنة الأمن بالكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم الأحد، بتجهيز الملاجئ لاستقبال الإسرائيليين في الشمال، استعدادًا لاحتمال اندلاع الحرب مع حزب الله اللبناني.

وحذر إدلشتاين، من أن اندلاع الحرب مع حزب الله، لن يكون أمرًا بسيطًا، قائلًا المسألة لن تكون "نزهة سهلة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أعلن عن جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي تصعيدات محتملة سواء في لبنان أو قطاع غزة أو أي مناطق أخرى.