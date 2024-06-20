الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة البلجيكية، الدورية، للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، أن دول التكتل وافقت على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وجاء في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن الاتفاق أن أحدث جولة من الإجراءات العقابية تتضمن " إجراءات جديدة مستهدفة، وتعزز من تأثير العقوبات الحالية عبر سد الثغرات".

وترأست بلجيكا المباحثات بشأن فرض جولة جديدة من العقوبات، حيث إنها تتولى حاليا الرئاسة الدورية للتكتل.