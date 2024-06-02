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3 وكالات أممية تحذر: أطفال السودان عالقون في أزمة تغذية حرجة

03:06 م الأحد 02 يونيو 2024

أطفال السودان

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وكالات

أصدرت 3 وكالات في الأمم المتحدة، تحذيرًا شديدًا من أن جميع المؤشرات تدلّ على تراجع كبير في وضع التغذية للأطفال والأمهات في السودان.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أن "أرواح أطفال السودان باتت في خطر جسيم، ولا بد من إتيان عمل عاجل لحماية جيل كامل من سوء التغذية والأمراض والموت".

وأجرت المنظمات الأممية، مؤخراً تحليلاً أكّد على أنَّ الاقتتال الراهن يفاقم العوامل المحرّكة لسوء التغذية بين الأطفال.

ومن بين هذه العوامل نقص إمكانية الحصول على الأغذية المغذية ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وازدياد خطر الإصابة بالأمراض.

ويفاقم في هذا الوضع التهجيرُ الهائل للسكان إذ فرّ عدد كبير منهم من مناطق النزاع.

وتواجه السودان خطراً متزايداً باطراد بوقع مجاعة بسبب النزاع، التي ستؤدي إن وقعت إلى تبعات كارثية، منها خسائر في الأرواح وخصوصاً بين الأطفال الصغار.

لقد بلغ سوء تغذية الأطفال في السودان مستويات الطوارئ. ففي وسط دارفور، يُقدَّر أنَّ 15.6% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية شديد، بينما تصل النسبة إلى 30% في مخيم زمزم، وتفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة، وليس من دلائل على حدوث أي تحسن

أطفال السودان الأمم المتحدة اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة منظمة الصحة العالمية
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