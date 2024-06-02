مسؤول فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا غرب بيت لحم

رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، اليوم الأحد، منزلا في قرية الولجة غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج قوله إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت منطقة عين جويزة في القرية، وشرعت بهدم منزل تبلغ مساحته حوالي 120 متر مربع".

وأشار إلى أن "الاحتلال يتعمد التضييق على المواطنين من خلال هدم منازلهم بحجج واهية لإجبارهم على ترك القرية".