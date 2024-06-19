تعليقًا على تدمير معبر رفح.. حماس: سيُعاد تشغيله بعد كنس الاحتلال عنه

وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير معبر رفح إمعان في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت حماس، على أن هذه الجريمة لن تغير من واقع معبر رفح وسيبقى معبراً فلسطينياً مصرياً خالصاً، مؤكدة أنه سيُعاد تشغيله بإدارة فلسطينية بعد كنس الاحتلال عنه.

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" أفادت، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صالات المسافرين في معبر رفح، في خطوة أثارت استياء كبير من قبل المجتمع الدولي.

من جهته علق رئيس بلدية رفح أحمد صوفي، على العملية، بقوله إن القوات الإسرائيلية، دمرت 70% من مرافق مدينة رفح وبنيتها التحتية.