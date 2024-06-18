وكالة الأنباء الإيرانية: 4 قتلى و120 مصابا في زلزال في شمال شرقي إيران

وكالات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين، اليوم الثلاثاء، جرّاء زلزال عنيف ضرب مدينة كاشمر بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء عن حاكم مدينة كاشمر، حجة الله شريعتمدراي، قوله، إن الزلزال الذي ضرب المدينة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر أدى إلى وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وأضاف حاكم المدينة أن معظم الخسائر المادية التي وقعت في المدينة نتيجة تساقط واجهات العمارات والمباني القديمة.