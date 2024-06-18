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القبض على مصرية حاولت تهريب 6.4 كيلو جرام حشيش من لبنان

04:51 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

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بيروت - (د ب أ)

أعلن الأمن اللبناني إحباط عملية تهريب ست كيلوات و416 جراما من مخدر الحشيش مع مسافرة مصرية إلى إحدى الدول العربية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء، إن عناصر فصيلة تفتيشات المطار تمكنت يوم الخميس الماضي من إحباط عملية تهريب كمية 6.416 كلج قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية، كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة مصرية.

ووفق البيان، "جرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختص".

بيروت مخدر الحشيش لبنان
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