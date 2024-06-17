إصابة 16 عسكريًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 16 عسكريًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، أن 662 ضابطا وجنديا قتلوا خلال هجوم القسام في الـ7 من أكتوبر الماضي، إضافة إلى إصابة 582 آخرين بإصابات خطيرة في الـ7 من أكتوبر.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، أن 3 آلاف و848 ضابطًا أصيبوا منذ اندلاع الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن 1942 منهم أُصيبوا خلال العملية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن 241 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة جروح، مضيفًا أن 28 شخصًا منهم صنفت إصابتهم بالخطيرة.