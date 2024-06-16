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خطيب مسجد جباليا: العدو يحاول كسر عزيمة أهل غزة لكنه لن يفلح

09:31 ص الأحد 16 يونيو 2024

مخيم جباليا

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وكالات
قال خطيب مسجد جباليا شمالي قطاع غزة، الإسرائيليون المتغطرسون حرمونا من إحياء عيد الأضحى المبارك، وحالوا بيننا وبين التقرب إلى الله.
وأضاف خطيب مسجد جباليا، "سندك العدو المتغطرس الذي يحول بيننا وبين أداء شعائرنا الدينية، فقد عاد العيد على غزة وهي متمسكة بربها وتبذل أغلى الأثمان لاستعادة أرضها والدفاع عن مقدسات الأمة.
ولفت إلى أن الأثمان التي بذلها الشعب الفسلطيني وسيبذلها غالية، لكنها تهون، كونها في سبيل المقدسات، والعدو يحاول كسر عزيمة أهل غزة، لكنه لن يفلح في ذلك.

مخيم جباليا مسجد جباليا صلاة العيد غزة الاحتلال الإسرائيلي
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