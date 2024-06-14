أكسيوس: مبعوث أمريكي سيزور إسرائيل لمنع التصعيد مع حزب الله

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، إن مبعوث أمريكي يصل لإسرائيل الاثنين سعيا لمنع تحول التصعيد مع حزب الله اللبناني لحرب شاملة.

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعا إسرائيل إلى توفير حماية أفضل للسكان المدنيين في قطاع غزة في أثناء محاولتها القضاء على حركة حماس، في حرب بدأت في أكتوبر الماضي.

وقال أوستن، اليوم الجمعة، على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل تعليقا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إن "عدد الضحايا مرتفع إلى حد بعيد."

وأضاف أوستن: "لقد تواصلت مع نظيرى في إسرائيل في عدد من المناسبات ودعوتهم بأن يكونوا أكثر دقة، وأن يتأكدوا أيضا من أننا نوفر الحماية للمدنيين في ساحة المعركة".

واستطرد قائلا إنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين في منطقة القتال.

وقال أوستن، فيما يتعلق بأهداف إسرائيل في غزة، إن تحقيق الأهداف العسكرية وحماية السكان المدنيين في منطقة القتال لا يستبعد أحدهما الآخر، وسط انتقادات متزايدة في أنحاء العالم للعملية العسكرية جراء العدد المتزايد من الضحايا هناك.

وشدد أوستن على أن حركة حماس تختلط بالسكان المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية، واصفا ذلك بأنها "تكتيكات خسيسة".

لكن أوستن أوضح أن حماية السكان المدنيين تظل تمثل "ضرورة استراتيجية."