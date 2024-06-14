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بايدن يزيد من آمال أوكرانيا في الحصول على المزيد من منظومات باتريوت من الحلفاء

11:50 ص الجمعة 14 يونيو 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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باري- (د ب أ)

على هامش انعقاد قمة مجموعة السبع في إيطاليا، منح الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا الأمل أنها ستتمكن قريبا من تعزيز دفاعها الجوي بالحصول على أنظمة باتريوت إضافية من الخارج.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من يوم الخميس في مدينة "فاسانو" بجنوبي إيطاليا إن خمس دول تعهدت بتقديم بطاريات باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.

كما أبلغت الولايات المتحدة الدول التي وعدت بتقديم مثل هذه الأنظمة بأنها لا تزال مضطرة إلى الانتظار.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "كل ما لدينا سيذهب إلى أوكرانيا حتى يتم تلبية احتياجاتها".

وبعد ذلك ستفي الولايات المتحدة بوعودها التي قطعتها على نفسها تجاه الدول الأخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شركاء بلاده يعرفون أن أوكرانيا بحاجة إلى سبعة أنظمة من هذا القبيل على الأقل. وقال إنه تم مناقشة إمكانية الحصول على خمسة و"الشركاء يعملون على ذلك".

يشار إلى أن نظام باتريوت الصاروخي للدفاع الجوي يعتبر من بين الأنظمة الأكثر تقدما في العالم. ويمكن استخدامه لصد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المعادية.

بايدن الرئيس الأمريكي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي بطاريات باتريوت قمة مجموعة السبع
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