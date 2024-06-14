حماس: الحركة تحتاج موقف إسرائيلي واضح بقبول وقف إطلاق النار

وكالات

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الحركة تحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار.

وأضاف القيادة في الحركة الإسلامية في تصريحات لـ "سي إن إن"، انه على إسرائيل الانسحاب من غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم، موضحا أنه إذا تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق.

وتابع القيادي: "ليست لدينا أو لدى أحد أي فكرة حول عدد الأسرى الأحياء"، مشيرا إلى أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان ردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "ما جرى بعد السابع من أكتوبر من قتل وتدمير واحتلال أظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل".