جانتس: أبلغت بلينكن بدعم إسرائيل لأي مقترح يؤدي لعودة الأسرى

(وكالات)

قال رئيس معسكر الدولة بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بضرورة ممارسة الضغط على الوسطاء لإقناع حركة حماس بقبول مقترح إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف جانتس، أن أبلغ بلينكن بدعمه لأي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة الأسرى الإسرائيليين حتى وإن كانت من خارج الحكومة الإسرائيلية.

وشدد جانتس، أنه أكد على وزير الخارجية الأمريكي بمحورية دور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله اللبناني على حدود إسرائيل الشمالية.

وأكد جانتس، أن إسرائيل لن تتردد في التحرك بشكل حاسم لحماية الإسرائيليين المتواجدين قرب الحدود اللبنانية "وتمكينهم من العودة الآمنة إلى منازلهم".

وتقدم جانتس أول أمس الأحد، باستقالته من منصبه في حكومة الحرب الإسرائيلية، والتي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية الحرب أكتوبر الماضي، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.