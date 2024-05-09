البيت الأبيض: نشارك إسرائيل هدفها بهزيمة حماس

مصراوي

قال جون كيربي منسق السياسات الإستراتيجية في البيت الأبيض: العملية التي نفذتها إسرائيل في رفح كانت محدودة، وتهدف لمنع تهريب حماس أسلحة وأموالا لغزة.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "سنواصل العمل مع الإسرائيليين لضمان ألا تشكل حماس تهديدا استراتيجيا لإسرائيل".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك إسرائيل هدفها وهو الهزيمة المستدامة لحماس.

ولفت إلى أن الرئيس بايدن لا يريد لإسرائيل أن تستخدم أسلحة معينة في مناطق محددة، وكان واضحا لأسابيع بأننا لا ندعم عملية عسكرية في رفح.

وقال كيربي اقترحنا على الإسرائيليين أساليب بديلة لهزيمة حماس لا تتضمن عمليات برية كبيرة في رفح".

وبشأن الشحنة التي جمدتها الولايات المتحدة لإسرائيل، قال إنها عبارة عن قنابل بوزن 2000 رطل.

ولفت إلى أن موقف أمريكا من إسرائيل بشأن رفح سيعتمد على القرارات التي ستتخذها إسرائيل بهذا الشأن.

وأكد أنه ليس من مصلحة إسرائيل ولا المنطقة فتح جبهة ثانية في الشمال مع لبنان.