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BBC

الشرطة الأمريكية تفرج عن طلاب اعتقلتهم خلال الاحتجاجات بجامعة جورج واشنطن

10:18 م الأربعاء 08 مايو 2024

الشرطة الأمريكية

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قال منظمو الاعتصام في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم الإفراج عن جميع الطلاب الذين اعتقلوا خلال فض الاعتصام في وقت سابق اليوم.

وكانت الشرطة في واشنطن أخلت مخيما أقامه طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية بجامعة جورج واشنطن الأربعاء بعد أن أوقفت عدة أشخاص فجراً.

وأوضحت صحيفة جي دبليو هاتشيت التي يديرها الطلاب أنه بعد الرابعة صباحا اقتحم مئات الشرطيين ساحة الجامعة، واعتقلوا طلابا واستخدموا رذاذ الفلفل.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن نحو 30 شخصا اعتقلوا.

جاءت الاعتقالات في الوقت الذي كان من المتوقع أن يدلي رئيس بلدية واشنطن العاصمة وقائد الشرطة بشهادتهما أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم حول سبب الانتظار أكثر من أسبوع لإخلاء المخيم.

وقالت إدارة الشرطة في بيان إنها حاولت "تهدئة التوتر" من دون اعتقالات، لكن بناء على "الحوادث والمعلومات، كان هناك تصعيد تدريجي في الاحتجاج".

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