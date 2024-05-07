وزير الدفاع الألماني يجري محادثات حول السياسة الأمنية في الولايات المتحدة وكندا

برلين - (د ب أ)

يبدأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء جولة تستغرق عدة أيام في الولايات المتحدة وكندا.

وستكون المحطة الأولى نيويورك، حيث يلقي الوزير خطابا أمام ممثلي اللجنة اليهودية الأمريكية الممثلة للمصالح اليهودية، كما يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش غدا الأربعاء.

ويتضمن جدول أعمال الوزير أيضا زيارة شركة "بوينج" للصناعات الدفاعية. ومن المقرر أن يلتقي بيستوريوس أيضا نظيريه الأمريكي لويد أوستن في واشنطن ونظيره الكندي بيل بلير في أوتاوا.

ومن المتوقع أن يتحدث الوزير خلال زيارته عن المشاركة العسكرية الألمانية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإضافة إلى مساهماتها في تحقيق الاستقرار في مناطق تعاني من حروب وصراعات. وسيكون الوضع في أوكرانيا أيضا أحد الموضوعات التي سيتطرق إليها الوزير خلال جولته.