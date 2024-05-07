ترقب في لبنان حيال نتائج مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

بيروت - (بي بي سي)

يراقب لبنان بقلق المفاوضات من أجل وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، والذي وفقًا لجماعة حزب الله، سيعني وقف الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل والحزب .

وأدى التوتر إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود وأثار مخاوف من مواجهة كبيرة بين حزب الله وإسرائيل، الذين خاضا حربا مدمرة استمرت شهرا في عام 2006.

كانت هناك جهود مكثفة بقيادة المبعوث الأمريكي آموس هوشتاين لتقليل التوترات والتوصل إلى اتفاق طويل الأجل، وقال حزب الله إنه سيلتزم في لبنان بأي وقف لإطلاق النار في غزة، لكن لا يمكن التفاوض على اتفاق دائم إلا بعد نهاية الحرب هناك.

يقول حزب الله إن هجماته تدعم حماس، بهدف تحويل وتشتيت القوات الإسرائيلية من غزة إلى الحدود مع لبنان.

في إسرائيل، هدد المسؤولون باستخدام القوة العسكرية ضد الحزب.

وقتل جنديان إسرائيليان يوم الاثنين بعد ما وصفه حزب الله بهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في بلدة ميتولا، في اليوم السابق، قتلت غارة جوية إسرائيلية أربعة أفراد من عائلة لبنانية في منزل في قرية ميس الجبل، بحسب مسؤولين محليين.