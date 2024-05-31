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BBC

إسرائيل ترفض طلب إسبانيا بإنهاء القيود المفروضة على قنصليتها في القدس

01:52 م الجمعة 31 مايو 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "رفض طلب إسبانيا بإنهاء القيود المفروضة على قنصليتها في القدس، والتي فُرضت بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية".

وأضاف كاتس خلال تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أن "إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

وأوضح كاتس أن "أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اعترفت إسبانيا، بدولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية، الثلاثاء الماضي.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قطاع غزة
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