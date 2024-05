إسرائيل ترفض طلب إسبانيا بإنهاء القيود المفروضة على قنصليتها في القدس

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "رفض طلب إسبانيا بإنهاء القيود المفروضة على قنصليتها في القدس، والتي فُرضت بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية".

وأضاف كاتس خلال تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، أن "إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

وأوضح كاتس أن "أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اعترفت إسبانيا، بدولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية، الثلاثاء الماضي.

Today, I rejected @jmalbares's request to lift the restrictions imposed on the Spanish consulate in Jerusalem.

The State of Israel will not remain silent in the face of the Spanish government's unilateral decision to recognize a Hamas-led Palestinian state @sanchezcastejon and…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2024