الاحتلال ينسحب من مخيم جباليا شمالي غزة بعد 20 يومًا من التوغل

غزة - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا بشمال قطاع غزة بعد 20 يومًا من التوغل لم تتوقف فيها الاشتباكات.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم أن "آليات الاحتلال تراجعت إلى خارج المخيم، وسط قصف مدفعي مكثف، وحركة طيران مستعرة، فيما بدا فشلًا مدويًّا للاحتلال في مواجهة مقاتلين أشداء" .

وأشار إلى أن "الأهالي بدأوا يعودون إلى معسكر جباليا بمجرد تداول تراجع آليات الاحتلال ورسالتهم باقون مهما بلغ حجم الدمار والحرق".

ولفت إلى أنه في "اللحظات الأولى لانسحاب جيش الاحتلال من المخيم، أظهرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي حجم الدمار المروع الذي ضرب قلب المخيم، فقد طال الدمار كل شيء من منازل وممتلكات وبنى تحتية ومساجد ومدارس ، موضحا أن مجموعات من المواطنين انبرت للبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت لتتوغل في جباليا ومخيمها، مساء 11 مايو الجاري، بعد إعلانها نهاية العام الماضي السيطرة على شمال قطاع غزة.